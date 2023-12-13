Українські військові знищили кілька одиниць броньованої техніки на Донбасі

Сьогодні, 13 грудня, українські військовослужбовці знищили кілька одиниць броньованої техніки російських окупантів на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі СтратКом ЗСУ.



На оприлюдненому відео можна побачити, як переміщається російська техніка, проте українські військові помітили та за допомогою дрону вразили.



«Рота ударних дронів «РАРОГ» 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на Донбасі ліквідували кілька одиниць броньованої техніки», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, українські військовослужбовці на Таврійському напрямку (це лінія фронту в Запорізькій області та у південній частині Донецької (до Горлівки – ред.) ліквідували понад 400 окупантів).