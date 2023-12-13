Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине в 1,8 млрд долларов

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стере проводят встречу, на которой глава норвежского правительства подтвердил передачу дополнительных систем ПВО NASAMS.



Некоторые системы будут отправлены из собственных складов Норвегии, а другие заказаны у производителей для доставки позже.



Премьер Йонас Гар Стере обсудил с президентом Зеленским двустороннюю работу Украины с Норвегией. Общая стоимость пакета военной помощи Украине оценивается в 1,8 млрд долларов.



«Обсудили поддержку украинских воинов, продолжение нашей работы по защите свободного мореходства в контексте попытки России заблокировать Черное море и наши порты, защиту наших городов от террора», — заявил президент Украины.



Ранее Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую морскую коалицию для помощи Украине, которая будет поставлять корабли и другие транспортные средства для усиления возможности Украины действовать на море.



