Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні в 1,8 млрд доларів

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере проводять зустріч, на якій глава норвезького уряду підтвердив передачу додаткових систем ППО NASAMS.



Деякі системи будуть відправлені з власних складів Норвегії, інші замовлені у виробників для доставки пізніше.



Прем'єр Йонас Гар Стере обговорив із президентом Зеленським двосторонню роботу України з Норвегією. Загальна вартість пакета військової допомоги Україні оцінюється в 1,8 млрд доларів.



«Обговорили підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи із захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море та наші порти, захист наших міст від терору», - заявив президент України.



Раніше Великобританія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні, яка постачатиме кораблі та інші транспортні засоби для посилення можливості України діяти на море.



