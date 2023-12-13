Для абонентов «Киевстар» национальный роуминг временно заблокирован — Госспецсвязи

В Украине временно заблокирована услуга национального роуминга для абонентов «Киевстар». Об этом 13 декабря сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В ведомстве напомнили, что вчера на «Киевстар» была осуществлена мощная кибератака. Была заблокирована работа основных сервисов компании.

«Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов «Киевстар», — говорится в сообщении.

Украинцев призвали сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения — сделать собственные Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Ранее сообщалось, что в компании «Киевстар» осторожно говорят о сроках восстановления связи после сбоя 12 декабря. Рассматриваются несколько сценариев.