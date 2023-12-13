Для абонентів «Київстар» національний роумінг тимчасово заблоковано — Держспецзв'язку

В Україні тимчасово заблоковано послугу національного роумінгу для абонентів «Київстар». Про це 13 грудня повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

У відомстві нагадали, що вчора на «Київстар» було здійснено потужну кібератаку. Було заблоковано роботу основних сервісів компанії.

«Щоб уникнути перевантаження мереж інших операторів, на запит СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», — йдеться у повідомленні.

Українців закликали зберігати спокій і максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські установи зробити власні Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Раніше повідомлялося, що у компанії «Київстар» обережно говорять про терміни відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються кілька сценаріїв.