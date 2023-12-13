В Донецкой области начала восстанавливаться мобильная связь от «Киевстар»

Абоненты оператора мобильной связи «Киевстар» в Донецкой области начали сообщать о возобновлении работы его сети вечером в среду, 13 декабря. Об этом сообщил корреспондент издания «Новости Донбасса».

«Посты в соцсетях, комментарии в местных группах, а также личные беседы свидетельствуют о том, что в Донецкой области мобильная связь от «Киевстар» начинает восстанавливаться», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мобильная связь заработала еще не у всех.

Абоненты «Киевстар» советуют перезагрузить телефон или включить и выключить режим полета для восстановления связи.

Что касается интернет-услуги «Киевстар Домашний», то у части абонентов в Донецкой области она заработала еще вчера вечером, около 20:00. При этом абоненты отмечают, что услуга пока работает нестабильно — в течение прошедших суток случались сбои.

Напомним, персональные данные пользователей не были украдены в результате хакерской атаки на оператора «Киевстар» во вторник, 12 декабря. Об этом пресс-служба компании официально сообщила в Facebook в ответ на заявление российской группировки «Солнцепек».