У Донецькій області почав відновлюватись мобільний зв'язок від «Київстар»

Абоненти оператора мобільного зв'язку «Київстар» на Донеччині почали повідомляти про відновлення роботи його мережі ввечері в середу, 13 грудня. Про це повідомив кореспондент видання «Новини Донбасу».

«Пости у соцмережах, коментарі у місцевих групах, а також особисті бесіди свідчать про те, що на Донеччині мобільний зв'язок від «Київстар» починає відновлюватися», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що мобільний зв'язок запрацював ще не у всіх.

Абоненти «Київстар» радять перезавантажити телефон або увімкнути та вимкнути режим польоту для відновлення зв'язку.

Щодо інтернет-послуги «Київстар Домашній», то в частині абонентів на Донеччині вона запрацювала ще вчора ввечері, близько 20:00. При цьому абоненти зазначають, що послуга поки що працює нестабільно — протягом минулої доби траплялися збої.

Нагадаємо, персональні дані користувачів не були вкрадені через хакерську атаку на оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня. Про це прес-служба компанії офіційно повідомила у Facebook у відповідь на заяву російського угрупування «Сонцепек».