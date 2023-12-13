Оборона Марьинки продолжается — генерал Тарнавский

На Марьинском направлении продолжаются бои. Украинские военніе отбили 11 атак российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегического угруппирования войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

В районе Марьинки российские оккупанті продолжают накапливать силы для дальнейших штурмовых действий.

«Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – отбиты 11 атак. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается», — говорится в сообщении.