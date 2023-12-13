Оборона Мар'їнки триває — генерал Тарнавський

На Мар'їнському напрямі продовжуються бої. Українські військові відбили 11 атак російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

У районі Мар'їнки російські окупанти продовжують накопичувати сили для подальших штурмових дій.

«Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки – відбито 11 атак. Продовжує інформаційні вкидання та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває», — йдеться у повідомленні.