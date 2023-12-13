В ДТЭК сообщили сколько населенных пунктов в Донецкой области без электроенергии

В Донецкой области без электроенергии остается 169 населенных пунктов, это 48 тысяч семей. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.

З 13 декабря энергетики в Донецкой области возобновили электроснабжение 57 населенных пунктов. Теперь со светом более 34 тысяч семей.

«Удалось возобновить работу 6 линий 110 кВ, 6 линий 35 кВ и 522 трансформаторных подстанций. Продолжаем работать над восстановлением электричества для 169 населенных пунктов и 48 тысяч семей», — говорится в сообщении.

Также чтобы ускорить восстановление поврежденных непогодой линий и оборудования, на помощь едут коллеги из ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети и ДТЭК Днепровские электросети.

В Донецкой области энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет во все дома.