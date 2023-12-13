У ДТЕК повідомили скільки населених пунктів у Донецькій області без електроенергії

На Донеччині без електроенергії залишається 169 населених пунктів, це 48 тисяч сімей. Про це повідомляє ДТЕК Донецькі електромережі.

З 13 грудня енергетики на Донеччині відновили електропостачання 57 населених пунктів. Тепер зі світлом понад 34 тисячі сімей.

«Вдалося відновити роботу 6 ліній 110 кВ, 6 ліній 35 кВ та 522 трансформаторних підстанцій. Продовжуємо працювати над відновленням електрики для 169 населених пунктів та 48 тисяч сімей», — йдеться у повідомленні.

Також, щоб прискорити відновлення пошкоджених непогодою ліній та обладнання, на допомогу їдуть колеги з ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі.

На Донеччині енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло у всі будинки.