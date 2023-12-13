«Киевстар» сломали через учетную запись одного из сотрудников — президент компании

Злоумышленники поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар» из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Это доказывает — даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Об этом заявил президент компании Александр Комаров, передает Интерфакс-Украина.

«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Об этом ведется следствие», — сказал Комаров, добавив, что выводы следствия ему пока неизвестны.

Президент «Киевстара» сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, «условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

Компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак, отметил Комаров.