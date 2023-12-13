«Київстар» зламали через обліковий запис одного із співробітників – президент компанії

Зловмисники вразили кіберзахист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного із співробітників. Це доводить — навіть найзахищеніша інфраструктура може бути вражена. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Треба визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось із співробітників і ворог зміг потрапити до середини інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство», — сказав Комаров, додавши, що висновки слідства йому поки що невідомі.

Президент «Київстару» сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, бо добре працюють соціальні інженери».

Компанія використала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології та з початку повномасштабного вторгнення відобразила близько 500 кібератак, зазначив Комаров.