Армия РФ ударила по Хмельницкой области «Кинжалом»: есть «прилет»

Сегодня, 14 декабря, оккупационные войска РФ атаковали Хмельницкую область, применив ракеты «Кинжал». Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



«Произошел пуск ракет, они направились в Хмельницкую область, я имею в виду в направлении Староконстантинова. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал воздушной тревоги по всей Украине. И фактически через 10 минут от объявления воздушной тревоги был «прилет» в Хмельницкой области», — сказал он.



Игнат не стал рассказывать подробности российской атаки.



«О последствиях, тем более работы «Кинжалов», а это был Х-47 «Кинжал», мы не говорим. Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали», — резюмировал он.



Напомним, после обеда на территории по всей территории Украины объявлена тревога.