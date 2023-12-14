Армія РФ вдарила по Хмельницькій області «Кинджалом»: є «приліт»

Сьогодні, 14 грудня, окупаційні війська РФ атакували Хмельницьку область, застосувавши ракети «Кинджал». Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Відбувся пуск ракет, вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі у напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли пролунав сигнал повітряної тривоги по всій Україні. І фактично за 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був «приліт» у Хмельницькій області», — сказав він.



Гнат не став розповідати подробиці російської атаки.



«Про наслідки, тим більше роботи «Кинджалів», а це був Х-47 «Кинджал», ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не даватимемо інформацію, куди вони цілили, потрапили чи не потрапили», — резюмував він.



Нагадаємо, після обіду на території по всій території України оголошено тривогу.