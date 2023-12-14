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Оккупанты обстреляли пожарную часть Торецка: есть повреждения

14 декабря 2023, 16:46

Оккупанты обстреляли пожарную часть Торецка: есть повреждения

Оккупанты атаковали Торецк. Фото: ГСЧС Оккупанты атаковали Торецк. Фото: ГСЧС

Сегодня днем, 14 декабря, российские войска атаковали Торецк Донецкой области. В результате обстрела повреждено здание пожарной части. Об этом сообщили в ГСЧС.

«Взрывной волной повреждено остекление окон и внутренняя отделка здания пожарной части ГСЧС», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пострадавших среди личного состава и повреждения техники нет.

Напомним, российская армия обстреливала Донецкую область в течение 13 декабря. В результате атак повреждены жилые дома в трех территориальных громадах региона. 

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