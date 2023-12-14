Окупанти обстріляли пожежну частину Торецька: є пошкодження

Окупанти атакували Торецьк. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 14 грудня, російські війська атакували Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пожежної частини. Про це повідомили у ДСНС.



«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежної частини ДСНС», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що постраждалих серед особового складу та пошкодження техніки немає.



Нагадаємо, російська армія обстрілювала Донецьку область упродовж 13 грудня. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки у трьох територіальних громадах регіону.