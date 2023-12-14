Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом.
Об этом сообщает полиция Франкфурта в X.
«Президент Украины прилетел в регион Гессен. В связи с ужесточением мер безопасности во время визита на всей территории будут кратковременные перекрытия движения и перебои в работе транспорта», — сообщила полиция Франкфурта.
Прес-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил, что Зеленский прибыл в Германию с целью посещения военной базы.
«Цель визита — посещение военной базы в Висбадене, откуда идет координация помощи от партнеров», — сообщил Никифоров.
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