Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом.

Об этом сообщает полиция Франкфурта в X.

«Президент Украины прилетел в регион Гессен. В связи с ужесточением мер безопасности во время визита на всей территории будут кратковременные перекрытия движения и перебои в работе транспорта», — сообщила полиция Франкфурта.

Прес-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил, что Зеленский прибыл в Германию с целью посещения военной базы.

«Цель визита — посещение военной базы в Висбадене, откуда идет координация помощи от партнеров», — сообщил Никифоров.