Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини із неоголошеним візитом.
Про це повідомляє поліція Франкфурта у X.
«Президент України прилетів до регіону Гессен. У зв'язку з посиленням заходів безпеки під час візиту на всій території будуть короткочасні перекриття руху та перебої у роботі транспорту», - повідомила поліція Франкфурта.
Пресс-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив, що Зеленський прибув до Німеччини з метою відвідування військової бази.
"Мета візиту - відвідування військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів", - повідомив Нікіфоров.
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