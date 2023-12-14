Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини із неоголошеним візитом.

Про це повідомляє поліція Франкфурта у X.

«Президент України прилетів до регіону Гессен. У зв'язку з посиленням заходів безпеки під час візиту на всій території будуть короткочасні перекриття руху та перебої у роботі транспорту», - повідомила поліція Франкфурта.

Пресс-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив, що Зеленський прибув до Німеччини з метою відвідування військової бази.

"Мета візиту - відвідування військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів", - повідомив Нікіфоров.