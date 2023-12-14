«Это была главная елка в 2014 году»: в Мариуполе российские захватчики выдали украинскую елку за свою

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили еще одну елку. В этот раз в парке Гурова. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

В горсовете добавили, что елка очень напоминает новогоднее дерево, устанавливаемое ранее в украинском Мариуполе, 10 лет назад.

«Это была главная елка в 2014 году, которая стояла возле Драмтеатра. Кажется, оккупанты ее нашли и решили выдать за свою. Для захватчиков воровать уже в привычке. Так же они поступали с нашими автобусами и трамваями», — сообщили в городском совете.