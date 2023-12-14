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«Це була головна ялинка у 2014 році»: у Маріуполі російські загарбники видали українську ялинку за свою

14 грудня 2023, 21:58

«Це була головна ялинка у 2014 році»: у Маріуполі російські загарбники видали українську ялинку за свою

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили ще одну ялинку. На цей раз у парку Гурова. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У міськраді додали, що ялинка дуже нагадує новорічне дерево, яке встановлювали раніше в українському Маріуполі, 10 років тому.

«Це була головна ялинка у 2014 році, яка стояла біля Драмтеатру. Здається, окупанти її знайшли та вирішили видати за свою. Для загарбників красти вже у звичці. Так само вони чинили з нашими автобусами та трамваями», — повідомили у міській раді.

 

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