Украинская ПВО сбила ракету «Кинжал» во время воздушной тревоги

В четверг 14 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар «Кинжалами» по территории Украины. ПВО сбила один «Кинжал» в Киевской области во время воздушной тревоги. Об этом сообщи Воздушные силы.

Из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка -рф., в 14.09 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также, около 14.15 были произведены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова уже в 14.20.

«В целом противник применял три аэробалистических ракеты воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал» из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении города Киев и Староконстантинова. Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена одна ракета Х-47М2 «Кинжал» в Киевской области», — говорится в сообщении.