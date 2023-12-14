Українська ППО збила ракету «Кинжал» під час повітряної тривоги

У четвер 14 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару «Кинжалами» по території України. ППО збила один «Кинжал» на Київщині під час повітряної тривоги. Про це повідоми Повітряні сили.

Через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка -рф., о 14.09 по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Також, близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти до району Старокостянтинова вже о 14.20.

«Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинжал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова. Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одну ракету Х-47М2 «Кинжал» у Київській області», — йдеться у повідомленні.