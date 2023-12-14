Серийные убийцы выходят на свободу в РФ: зачем Путин помиловал преступников

Убийцы и насильники возвращаются из тюрем: зачем их помиловал Путин? Реальные истории. Маньяки на свободе: как осужденные за особо тяжкие преступления, побывав на фронте, вдруг становятся «героями» и «Z-патриотами»? Жить в тени убийцы: как теперь живется родным жертв выпущенных на свободу убийц. Что происходит в момент, когда человека, который должен отбывать длительный срок, они опять встречают в родном городе? Помилованы Путиным. Что стоит за решениями о снятии судимостей? Какой месседж кремль хочет дать обществу? «Уроки мужества» от бывших зековов: почему пропаганда пытается отбелить матерых преступников?



Разговор с главным редактором издания «Астра» Анастасией Чумаковой и журналистами «Важных историй» в новом видео Алексея Мацуки.