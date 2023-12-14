Серійні вбивці виходять на волю в РФ: навіщо Путін помилував злочинців

Вбивці та ґвалтівники повертаються з в'язниць: навіщо їх помилував Путін? Реальні історії. Маньяки на волі: як засуджені за особливо тяжкі злочини, відвідавши фронт, раптом стають «героями» та «Z-патріотами»? Жити в тіні вбивці: як тепер живеться рідним жертв випущених на волю вбивць. Що відбувається в момент, коли людину, яка має відбувати тривалий термін, вони знову зустрічають у рідному місті? Помиловані Путіним. Що стоїть за рішеннями щодо зняття судимостей? Який меседж кремль хоче дати суспільству? «Уроки мужності» від колишніх зеків: чому пропаганда намагається відбілити запеклих злочинців?



Розмова з головним редактором видання «Астра» Анастасією Чумаковою та журналістами «Важливих історій» у новому відео Олексія Мацуки.