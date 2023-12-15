Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Премьер-министр Венгрии наложил вето на помощь Украине

15 декабря 2023, 08:30

Премьер-министр Венгрии наложил вето на помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, продолжавшихся до глубокой ночи, пишет «Європейська правда».

Мишель отметил, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС было предложено для принятия «мегапакет», в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

 «Лишь одно государство не смогло согласиться на это решение… Остальные 26 лидеров согласились на этот «мегапакет», включая Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим», — сказал председатель Европейского совета.

Он добавил, что 27-м лидером, не давшим согласия, является премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 декабря, Европейский совет решил начать переговоры по вступлению в ЕС Украины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Евросоюз Венгрия Вето помощь Украине Виктор Орбан

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:25
В Мариуполе нанесен удар по бетонному заводу
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 декабря
16:40
Еще пять украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий Херсонщины — ОВА
14:56
Обстрел Донецка: прилет по зданию в районе цирка «Космос», есть жертвы
14:20
РФ усиливает репрессии против украинцев на захваченных территориях — ГУР
10:59
В «ЛНР» более 48 тысяч абонентов остались без света: причина
10:54
На Херсонщине в результате российского обстрела под завалами дома погибла женщина — прокуратура
10:23
Оккупанты обстреливали Херсонщину более 500 раз за сутки, есть погибший и раненый — ОВА
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 декабря
20:40
По Никополю ударили из артиллерии и с помощью дрона, ранена женщина — ОВА
17:17
Вокруг Купянска в Харьковской области строят кольцевую оборону — ОВА
15:55
В «ДНР» сообщили о масштабной DDoS-атаке на операторов связи
15:24
«ДНР»: двое жителей оккупированного Донецка пострадали из-за сброса взрывчатки
15:03
Вторая батарея противовоздушного комплекса Patriot прибыла из Германии в Украину
14:13
Украинцы в оккупации отказываются от паспорта РФ — ЦНС
12:34
«Выборы» в оккупации: голосовать разрешат без паспорта РФ и засекретят участки
12:04
«ДНР» в оккупированном Донецке при обстреле погиб мужчина, есть повреждения
11:55
В оккупированной Макеевке третьи сутки нет воды
10:42
В захваченном Луганске оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц
09:45
Более 600 снарядов выпустил агрессор по Херсонской области за сутки, шестеро ранены — ОВА
все новости
08:45
За две недели оккупанты совершили семь попыток попасть на территорию Украины
08:30
Премьер-министр Венгрии наложил вето на помощь Украине
08:18
ПВО Украины сбило 14 российских беспилотников
08:01
В Белом доме призвали Конгресс США услышать новые заявления Путина по поводу войны в Украине
00:25
В Мариуполе нанесен удар по бетонному заводу
23:06
Серийные убийцы выходят на свободу в РФ: зачем Путин помиловал преступников
23:02
Германия объявила новый пакет помощи для Украины, включающий ЗРК Patriot
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 декабря
22:32
Гололед и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 15 декабря в Донецкой области
21:58
«Это была главная елка в 2014 году»: в Мариуполе российские захватчики выдали украинскую елку за свою
21:45
Бывший «народный губернатор «ДНР» Павел Губарев раскритиковал план Гиркина «стать президентом»
21:27
Российские захватчики из МВД РФ переоформляют на себя жилье украинцев в Макеевке
20:53
Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом
20:42
Украинская ПВО сбила ракету «Кинжал» во время воздушной тревоги
20:19
Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Евросовет принял историческое решение
19:46
Будут судить жителя Донецкой области, который участвовал в боях против ВСУ на стороне «ДНР»
19:07
ПВО збила ракету летевшую на Днепр — Воздушные силы
18:31
Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии: в НАТО его не позволили сбить — СМИ
17:50
Эстония передаст Украине оружия на 80 млн евро
17:36
В Минреинтеграции назвали категории среди ВПЛ, кому продлят выплаты от государства
все новости
ВИДЕО
За две недели оккупанты совершили семь попыток попасть на территорию Украины За две недели оккупанты совершили семь попыток попасть на территорию Украины
15 декабря, 08:45
Пожар после удара в Мариуполе. Фото: Мариуполь сейчас / Telegram В Мариуполе нанесен удар по бетонному заводу
15 декабря, 00:25
Серийные убийцы выходят на свободу в РФ: зачем Путин помиловал преступников Серийные убийцы выходят на свободу в РФ: зачем Путин помиловал преступников
14 декабря, 23:06
Последствия обстрела в Ленинском районе Донецка. Фото: Алексей Кулемзин Обстрел Донецка: прилет по зданию в районе цирка «Космос», есть жертвы
14 декабря, 14:56
Путин рассказал о мобилизации в РФ. Фото: скриншот Путин в преддверии президентских выборов рассказал о второй волне мобилизации
14 декабря, 12:27
Украинские военные на терриконе на окраине Горловки. Кадр видео ВСУ восстановили контроль над терриконом на окраине Горловки
12 декабря, 13:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама