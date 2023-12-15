Прем'єр-міністр Угорщини наклав вето на допомогу Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні. Про це у п'ятницю, 15 грудня, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель щодо завершення переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі, пише «Європейська правда».

Мішель зазначив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС було запропоновано для ухвалення «мегапакет», до якого увійшло фінансування підтримки України, витрати на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

«Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Інші 26 лідерів погодилися на цей «мегапакет», включаючи Швецію, прем'єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших», — сказав голова Європейської ради.

Він додав, що 27-м лідером, який не дав згоди, є прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори щодо вступу до ЄС України.