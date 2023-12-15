В Дружковке котельные возобновили работу

Дружковские котельные снова заработали после временной остановки. Об этом сообщила «Дружковкатеплосеть».

Работа котельных была прекращена сегодня рано утром. По сообщению руководства теплосети, это было связано с аварией на высоковольтной линии электропередач и нестабильной работы электросети.

Жители Дружковки, общаясь в местных чатах, сообщали, что температура в квартирах с централизованным отоплением снизилась до 14 — 16 градусов.

Также Дружковская городская военная администрация сообщила, что в связи с аварийным отключением электропитания и остановкой работы Славянской фильтровальной станции в громаде сегодня временно прекращена подача воды.