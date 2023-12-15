У Дружківці котельні відновили роботу

Дружківські котельні знову запрацювали після тимчасової зупинки. Про це повідомила «Дружківкатепломережа».

Роботу котелень було припинено сьогодні вранці. За повідомленням керівництва тепломережі, це було пов'язано з аварією на високовольтній лінії електропередач та нестабільною роботою електромережі.

Жителі Дружківки, спілкуючись у місцевих чатах, повідомляли, що температура у квартирах із централізованим опаленням знизилася до 14 — 16 градусів.

Також Дружківська міська військова адміністрація повідомила, що у зв'язку з аварійним відключенням електроживлення та зупинкою роботи Слов'янської фільтрувальної станції у громаді сьогодні тимчасово припинено подачу води.