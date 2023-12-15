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В Мелитополе подпольщики подорвали поезд, который ежедневно возил оккупантам боеприпасы и топливо — ЦНС

15 декабря 2023, 12:50

В Мелитополе подпольщики подорвали поезд, который ежедневно возил оккупантам боеприпасы и топливо — ЦНС

Сегодня, 15 декабря, подпольщики провели успешную диверсию и подорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил агрессору из Крыма в Днепрорудное боеприпасы и топливо. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в обратном направлении поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.

Во время взрыва были повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами.

«Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Сейчас оккупанты окружили место взрыва, обыскивают прилегающую местность», — добавляет ЦНС.

Противник пытается скрыть факт диверсии пока оккупанты безуспешно разыскивают партизан. К поискам были привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи и эксперты криминальной лаборатории.

«Заметим, что за 2023 год это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно взорвало 13 октября. Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль», — добавили в Центре национального сопротивления.

Ранее сообщалось, что 1 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику.

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