У Мелітополі підпільники підірвали поїзд, який щодня возив окупантам боєприпаси та паливо — ЦНС

Сьогодні, 15 грудня, підпільники провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, який щодня возив агресору з Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що у зворотному напрямку потяг вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.

Під час вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз із вагонами.

«Сам вибух стався о 8-й ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість», — додає ЦНС.

Противник намагається приховати факт диверсії, поки окупанти безуспішно розшукують партизанів. До пошуків було залучено співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів та експертів кримінальної лабораторії.

«Зауважимо, що за 2023 це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній поїзд Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль», — додали в Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.