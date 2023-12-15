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В Минкульте рассказали, сколько памятников разрушено в боях по всей Украине

15 декабря 2023, 13:31

В Минкульте рассказали, сколько памятников разрушено в боях по всей Украине

Георгиевский скит Святогорской Успенской Лавры после обстрела россиянами. Фото: Игорь Захаренко Георгиевский скит Святогорской Успенской Лавры после обстрела россиянами. Фото: Игорь Захаренко

За время полномасштабного вторжения на всей территории Украины было повреждено 863 памятника культурного наследия. Около двухсот – в Донецкой и Луганской областях. Речь о территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года.

Об этом «Новостям Донбасса» в ответе на запрос сообщило министерство культуры и информационной политики Украины.

Минкульт подчеркивает: данные актуальны по состоянию на 25 ноября 2023 года. На тот момент количество разрушенных или поврежденных объектов с 24 февраля 2022 года достигло 863-х без учета объектов культурной инфраструктуры.

Из них количество поврежденных памятников национального значения – 119, местного значения – 674, только что обнаруженных объектов культурного наследия – 70. Больше всего пострадало памятников архитектуры и истории.

«Согласно данным областных военных администраций, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 достопримечательности, частично повреждены 663 достопримечательности, степень повреждения 177 объектов остается неизвестной», — пишет Минкульт.

Больше всего поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия в Харьковской области — 216. Среди них 10 национального значения. На втором месте Одесская область и 112 объектов. 27 — национального значения.

Донецкая область — на третьем месте. Здесь повреждено или разрушено 111 памятников. 36 из них в Краматорском районе; 26 — в Мариупольском; 28 — в Бахмутском, 17 — в Покровском; 4 — в Волновахском. Среди них 12 памятников национального значения, 99 — местного.

Далее идет Херсонская область и 86 объектов. В том числе 12 национального значения. Потом Черниговская область. Здесь повреждено или разрушено 70 объектов. Из них 27 национального значения.

В Киевской области — это 69 памятников. В том числе 16 достопримечательностей национального значения. Далее идут Запорожская область и 38 объектов, Львовская и 33 памятника, Днепропетровская область и 32 объекта.

В Луганской области разрушено или уничтожено 30 памятников. Все — местного значения. Пять из них — в Сватовском районе, 23 — в Северодонецком, два — в Счастьенском.

В то же время, в Минкульте подчеркивают: из-за того, что часть областей оккупирована, количество может быть намного больше. Кроме того, в расчет не берутся территории, которые были захвачены до 24 февраля 2022 года.

«Отмечаем, что по состоянию на конец ноября 2023 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры и культурного наследия, которые пострадали в ходе боевых действий и оккупации», — подчеркивают в Минкульте.

Также 25 объектов было повреждено или разрушено в Сумской области; 22 — в Николаевской. Девять памятников разрушено или повреждено в Хмельницкой области. По четыре объекта — в Винницкой и Полтавской областях. Два — в Житомирской области.

Более подробно о том, как Россия уничтожает украинские памятники и что устанавливает вместо них читайте в статье «Новостей Донбасса» «Борьба с идентичностью. Как Россия уничтожает украинские памятники в оккупации и что создает вместо них». 

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