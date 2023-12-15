У Мінкульті розповіли, скільки пам'ятників зруйновано у боях по всій Україні

Георгіївський скит Святогірської Успенської Лаври після обстрілу росіянами Фото: Ігор Захаренко

За час повномасштабного вторгнення на всій території України було пошкоджено 863 пам'ятки культурної спадщини. Близько двохсот — у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про території, які були окуповані після 24 лютого 2022 року.



Про це «Новинам Донбасу» у відповіді на запит повідомило міністерство культури та інформаційної політики України.



Мінкульт наголошує: дані актуальні станом на 25 листопада 2023 року. На той момент кількість зруйнованих чи пошкоджених об'єктів з 24 лютого 2022 року досягла 863 без урахування об'єктів культурної інфраструктури.



З них кількість пошкоджених пам'яток національного значення — 119, місцевого значення — 674, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 70. Найбільше постраждали пам'ятки архітектури та історії.



«Згідно з даними обласних військових адміністрацій, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам'ятки, частково пошкоджено 663 пам'ятки, ступінь пошкодження 177 об'єктів залишається невідомим», — пише Мінкульт.



Найбільше пошкоджених чи зруйнованих пам'яток культурної спадщини у Харківській області – 216. Серед них 10 національного значення. На другому місці Одеська область та 112 об'єктів. 27 — національного значення.



Донецька область — на третьому місці. Тут пошкоджено чи зруйновано 111 пам'ятників. 36 із них у Краматорському районі; 26 — у Маріупольському; 28 — у Бахмутському, 17 — у Покровському; 4 — у Волноваському. Серед них 12 пам'яток національного значення, 99 — місцевого.



Далі йде Херсонська область та 86 об'єктів. У тому числі 12 національного значення. Згодом Чернігівська область. Тут пошкоджено чи зруйновано 70 об'єктів. З них 27 національного значення.



У Київській області — це 69 пам'ятників. У тому числі 16 визначних пам'яток національного значення. Далі йдуть Запорізька область та 38 об'єктів, Львівська та 33 пам'ятники, Дніпропетровська область та 32 об'єкти.



На Луганщині зруйновано або знищено 30 пам'ятників. Усі — місцевого значення. П'ять із них — у Сватівському районі, 23 — у Сєвєродонецькому, два — у Щастінському.



Водночас у Мінкульті наголошують: через те, що частина областей окупована, кількість може бути набагато більшою. Крім того, до уваги не беруться території, які були захоплені до 24 лютого 2022 року.



«Зазначаємо, що станом на кінець листопада 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює розрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури та культурної спадщини, які постраждали в ході бойових дій та окупації», — наголошують у Мінкульті.



Також 25 об'єктів було пошкоджено чи зруйновано у Сумській області; 22 — у Миколаївській. Дев'ять пам'ятників зруйновано чи пошкоджено у Хмельницькій області. По чотири об'єкти — у Вінницькій та Полтавській областях. Два — на Житомирщині.



Докладніше про те, як Росія знищує українські пам'ятники та що встановлює замість них читайте у статті «Новин Донбасу» «Боротьба з ідентичністю. Як Росія нищить українські пам'ятники в окупації та що творить замість них».