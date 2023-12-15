В сельсовете на Закарпатье депутат подорвал гранаты: много пострадавших

В Закарпатской области депутат взорвал гранаты. Фото: пресс-службы полиции

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета во время сессии местный депутат взорвал гранаты. В результате чего есть пострадавшие, некоторые из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



«Сегодня в 11:37 на линию «102» поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.



В полиции добавили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.



Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.



Местные СМИ предполагают, что гранаты мог взорвать 54-летний депутат от «Слуги народа» Сергей Батрин.



Напомним, 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Частякова был госпитализирован.