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У сільраді на Закарпатті депутат підірвав гранати: багато постраждалих

15 грудня 2023, 14:52

У сільраді на Закарпатті депутат підірвав гранати: багато постраждалих

На Закарпатті депутат підірвав гранати. Фото: прес-служби поліції На Закарпатті депутат підірвав гранати. Фото: прес-служби поліції

На Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії місцевий депутат підірвав гранати. Внаслідок чого є постраждалі, деякі з них у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

«Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що у будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали 26 людей, 6 з яких у тяжкому стані.

У поліції додали, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ.

Місцеві ЗМІ припускають, що гранати міг підірвати 54-річний депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин.

Нагадаємо, 6 листопада у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков — помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річного сина Частякова госпіталізували.

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