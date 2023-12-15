О целях РФ в Марьинке рассказала британская разведка

Российские войска стремятся захватить Марьинку для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово. Однако прорыв крайне маловероятен. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведывательное управление.

Как отмечается в сводке, продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки контролируемой Украиной территории, оставшиеся в пределах города.

По данным британской разведки, одной из оперативных целей России в этом районе, скорее всего, будет обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово.

«Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционально значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль намерен продолжать войну в Украине до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.