Про цілі РФ у Мар'їнці розповіла британська розвідка

Російські війська прагнуть захопити Мар'їнку для подальшого просування на захід у бік Курахового. Проте прорив вкрай малоймовірний. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідувальне управління.
Як зазначається у зведенні, тривають тяжкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюється Україною, що залишилися в межах міста.
За даними британської розвідки, однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, швидше за все, буде забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового.
«Незважаючи на поступові успіхи, великий і операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль має намір продовжувати війну в Україні до 2026 року та захопити Харків та Дніпро.