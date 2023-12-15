Про цілі РФ у Мар'їнці розповіла британська розвідка

Російські війська прагнуть захопити Мар'їнку для подальшого просування на захід у бік Курахового. Проте прорив вкрай малоймовірний. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідувальне управління.

Як зазначається у зведенні, тривають тяжкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюється Україною, що залишилися в межах міста.

За даними британської розвідки, однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, швидше за все, буде забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового.

«Незважаючи на поступові успіхи, великий і операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль має намір продовжувати війну в Україні до 2026 року та захопити Харків та Дніпро.