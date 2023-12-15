Чем владеют народные избранники: депутаты от Донецкой области подали декларации за 2022 год

Нардепы от Донецкой области подали декларации за 2022 год. Дизайн: Суспільне. Донбас

Из семи нардепов-мажоритарщиков, выбранных в высший законодательный орган страны на избирательных округах Донбасса, только двое подали декларации за 2022 год. Избранники от округов Луганской области не предоставили ни одного. Об этом сообщило издание «Суспільне. Донбас».

Отмечается, что национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 10 декабря 2023 года открыло публичный круглосуточный доступ в реестр деклараций. В этой связи издание проанализировало данные по народным депутатам, которые должны представлять Луганщину и Донетчину в Верховной раде.

Народный депутат Валерий Гнатенко

Он был избран народным депутатом по мажоритарному округу №49 (Дружковка) от запрещенной ныне политической партии «ОПЗЖ».

«Декларацию за 2022 год подал в апреле 2023 года. Он задекларировал 468 820 гривен зарплаты и 158 052 гривен пенсии. Также в 2022 году Гнатенко получил 12 537 гривен в качестве выплат процентов по депозитам. На банковских счетах у него было 302 952 гривны и 167 евро», — сообщает издание.

Также в своей декларации народный депутат Валерий Гнатенко указал доходы, полученные его супругой Светланой, из них: 10 240 гривен зарплаты от ООО «Сева», 50 000 гривен помощи на проживание ВПЛ от Кабмина, 6500 гривен помощи от «єПідтримка!».

Среди недвижимого имущества, которым владел Гнатенко в 2022 году, он указал дом общей площадью 438,9 кв. метров в Дружковке и два земельных участка в Лимане (400 кв. м) и Дружковке (3 160 кв. м ).

Также нардеп задекларировал автомобиль BMW 2016 года выпуска.

Народный депутат Федор Христенко

Был избран народным депутатом по 46-му избирательному округу (Бахмут, Бахмутский район, Лиман) от ныне запрещенной политической партии «ОПЗЖ». С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не посетил ни одного заседания Верховной рады, сообщает издание.

Декларацию за 2022 год он подал 21 ноября 2023 года. Единственным доходом, согласно информации в декларации, у него была зарплата нардепа в размере 41 668 гривен.

В 2022 году наличными он имел 363 000 долларов, 182 000 евро и 2 миллиона 800 тысяч гривен.

Из недвижимого имущества Христенко задекларировал квартиры: одну в Киеве, другую — во временно оккупированном Донецке. В собственности его жены Марины Христенко в 2022 году были квартира и два гаража в Киеве, дом и земельный участок в Киевской области, а также квартира и три паркоместа в России (другие данные об этой недвижимости — конфиденциальные).

Также в декларации он указал, что с 19 февраля 2022 года он вместе с семьей арендует квартиру площадью 173 кв. м в Польше, что является фактическим местожительством.

Также Христенко в декларации указал, что у него в 2022 году было 13 часов, а его жена имела 63 ювелирных украшения и 12 часов. Также семья в общей собственности имела коллекцию картин, скульптур, антикварной мебели и столового серебра.

Семь автомобилей, которые были в собственности семьи, зарегистрированы на жену нардепа, в том числе Porsche Cayenne, Bentley Continental GT, Audi и другие. Самая «старая» машина — 2018 года выпуска, отмечает «Суспільне. Донбас».

Народный депутат Максим Ефимов

Максим Ефимов избирался по 48-му избирательному округу (г. Краматорск), самовыдвиженец. Первого декабря он заявил, что слагает полномочия народного депутата, а 8 декабря года Верховная Рада прекратила его полномочия.

Последняя годовая декларация Ефимова в Едином реестре, которая доступна — это декларация за 2021 год. Он подал ее 16 мая 2023 года.

Но в ноябре текущего года Ефимов подавал несколько документов, в которых сообщал об «существенных изменениях в имущественном состоянии». Из них видно, что в 2023 году Ефимову возвращали долги предприятия, он покупал акции и помогал дочери:

ООО «Ветряной парк Николаевский» вернул Ефимову 4 миллиона 58 996 гривен, которые ранее получило от него как возвратную денежную помощь;

ООО «Атомвинд-Краматорск» вернул ему 3 миллиона 569 тысяч гривен;

ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» вернул 23 миллиона 860 тысяч гривен задолженности.

Среди расходов в 2023 году Максим Ефимов указал:

помощь дочери на сумму 2 миллиона 570 573 гривны;

в октябре этого года он купил акции Краматорского завода тяжелого станкостроения на сумму 7 миллионов 721 800 гривен;

предоставил ссуду на сумму 1 834 844 гривен;

безналичная финансовая помощь на 1 миллион 770 тысяч гривен.

Также Ефимов внес 17,5 миллионов гривен в уставной капитал. Но в декларациях не указаны в какой именно.

Среди народных депутатов, не подавших свои декларации за 2022 год по состоянию на 14 декабря 2023 года, — Муса Магомедов, баллотировавшийся по 45 округу от «ОПЗЖ», самовыдвиженец Александр Ковалев (округ №51), Евгений Яковенко, баллотировавшийся от «Батькивщины» по 52 округу, Сергей Магера от «Оппозиционного блока» (округ №58) и Владимир Мороз, депутат от «ОПЗЖ» (округ №59).

Декларации народных депутатов от округов Луганской области

Ни один из шести народных депутатов, избиравшихся в Верховную раду по мажоритарным округам Луганской области, по состоянию на 12 декабря 2023 года не подали декларации за 2022 год. Это: Виктория Гриб, избиравшаяся от «Оппозиционного блока» (округ № 105 – город Счастье).

Самовыдвиженцы Александр Сухов (округ № 107 – Лисичанск, Попасная и часть Попаснянского района), Сергей Вельможный (округ №112 – Брянка, Голубовка, Рубежное и часть Попаснянского района) и Сергей Шахов (округ № 114 – Беловодский, Марковский, Миловский, Славяносербский и Станично-Луганский районы).

Алексей Кузнецов, избиравшийся от «Слуги народа» (округ № 106 – Северодонецк и часть Попаснянского района).

Александр Лукашев, избранный от политической партии «ОПЗЖ» (округ 113 – Белокуракинский, Кременский, Сватовский, Старобельский, Троицкий и Новоайдарский районы).