Чим володіють народні обранці: депутати від Донецької області подали декларації за 2022 рік

Нардепи Донецької області подали декларації за 2022 рік. Дизайн: Суспільне. Донбас

Із семи нардепів-мажоритарників, обраних до найвищого законодавчого органу країни на виборчих округах Донбасу, лише двоє подали декларації за 2022 рік. Обранці від округів Луганської області не надали жодного. Про це повідомило видання «Суспільне. Донбас».

Наголошується, що національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до Реєстру декларацій. У зв'язку з цим видання проаналізувало дані щодо народних депутатів, які мають представляти Луганщину та Донеччину у Верховній раді.

Народний депутат Валерій Гнатенко

Його було обрано народним депутатом по мажоритарному округу №49 (Дружківка) від забороненої нині політичної партії «ОПЗЖ».

«Декларацію за 2022 рік подав у квітні 2023 року. Він задекларував 468 820 гривень зарплати та 158 052 гривень пенсії. Також у 2022 році Гнатенко отримав 12 537 гривень як виплати відсотків за депозитами. На банківських рахунках він мав 302 952 гривні та 167 євро», — повідомляє видання.

Також у своїй декларації народний депутат Валерій Гнатенко зазначив доходи, отримані його дружиною Світланою, з них: 10 240 гривень зарплати від ТОВ «Сева», 50 000 гривень допомоги на проживання ВПО від Кабміну, 6500 гривень допомоги від «єПідтримка!».

Серед нерухомого майна, яким володів Гнатенко у 2022 році, він вказав будинок загальною площею 438,9 кв. метрів у Дружківці та дві земельні ділянки у Лимані (400 кв. м) та Дружківці (3 160 кв. м).

Також нардеп задекларував автомобіль BMW 2016 випуску.

Народний депутат Федір Христенко

Був обраний народним депутатом у 46-му виборчому окрузі (Бахмут, Бахмутський район, Лиман) від нині забороненої політичної партії «ОПЗЖ». З початку повномасштабного вторгнення РФ до України він не відвідав жодного засідання Верховної ради, повідомляє видання.

Декларацію за 2022 рік він подав 21 листопада 2023 року. Єдиним доходом, згідно з інформацією у декларації, у нього була зарплата нардепа у розмірі 41 668 гривень.

У 2022 року готівкою він мав 363 000 доларів, 182 000 євро та 2 мільйони 800 тисяч гривень.

З нерухомого майна Христенко задекларував квартири: одну у Києві, іншу — у тимчасово окупованому Донецьку. У власності його дружини Марини Христенко у 2022 році були квартира та два гаражі у Києві, будинок та земельна ділянка в Київській області, а також квартира та три паркомісця у Росії (інші дані про цю нерухомість — конфіденційні).

Також у декларації він зазначив, що з 19 лютого 2022 року він разом із сім'єю орендує квартиру площею 173 кв. м у Польщі, що є фактичним місцем проживання.

Також Христенко у декларації зазначив, що у нього у 2022 році було 13 годинниів, а його дружина мала 63 ювелірні прикраси та 12 годинників. Також сім'я у спільній власності мала колекцію картин, скульптур, антикварних меблів та столового срібла.

Сім автомобілів, які були у власності сім'ї, зареєстровані на дружину нардепа, у тому числі Porsche Cayenne, Bentley Continental GT, Audi та інші. «Найстаріша» машина — 2018 року випуску, зазначає «Суспільне. Донбас».

Народний депутат Максим Єфімов

Максим Єфімов обирався по 48-му виборчому округу (м. Краматорськ), самовисуванець. Першого грудня поточного року він заявив, що складає повноваження народного депутата, а 8 грудня року Верховна Рада припинила його повноваження.

Остання річна декларація Єфімова в Єдиному реєстрі, яка є доступною — це декларація за 2021 рік. Він подав її 16 травня 2023 року.

Але у листопаді поточного року Єфімов подавав кілька документів, у яких повідомляв про «суттєві зміни у майновому стані». З них видно, що у 2023 році Єфімову повертали борги підприємства, він купував акції та допомагав дочці:

ТОВ «Вітряний парк Миколаївський» повернув Єфімову 4 мільйони 58 996 гривень, які раніше отримало від нього як грошову допомогу;

ТОВ «Атомвінд-Краматорськ» повернуло йому 3 мільйони 569 тисяч гривень;

ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» повернуло 23 мільйони 860 тисяч гривень заборгованості.

Серед витрат у 2023 році Максим Єфімов зазначив:

допомога дочці на суму 2 мільйони 570 573 гривні;

у жовтні цього року він купив акції Краматорського заводу важкого верстатобудування на суму 7 мільйонів 721 тисячу 800 гривень;

надав позику у розмірі 1 834 844 гривень;

безготівкова фінансова допомога на 1 мільйон 770 тисяч гривень.

Також Єфімов вніс 17,5 мільйонів гривень до статутного капіталу. Але в деклараціях не вказано в якій саме.

Серед народних депутатів, які не подали свої декларації за 2022 рік станом на 14 грудня 2023 року, — Муса Магомедов, який балотувався по 45 округу від «ОПЗЖ», самовисуванець Олександр Ковальов (округ №51), Євген Яковенко, який балотувався від «Батьківщини» 52 округу, Сергій Магера від «Опозиційного блоку» (округ №58) та Володимир Мороз, депутат від «ОПЗЖ» (округ №59).

Декларації народних депутатів від округів Луганської області

Жоден із шести народних депутатів, які обиралися до Верховної ради у мажоритарних округах Луганської області, станом на 12 грудня 2023 року не подали декларації за 2022 рік. Це Вікторія Гриб, яка обиралася від «Опозиційного блоку» (округ № 105 – місто Щастя). Самовидвиженці Олександр Сухов (округ № 107 – Лисичанськ, Попасна та частина Попаснянського району), Сергій Вельможний (округ №112 – Брянка, Голубівка, Рубіжне та частина Попаснянського району) та Сергій Шахов (округ № 114 – Біловодський, Марківський, Міловський, Славянський) Станично-Луганський райони). Олексій Кузнєцов, який обирався від «Слуги народу» (округ № 106 – Сєвєродонецьк та частина Попаснянського району). Олександр Лукашев, обраний від політичної партії «ОПЗЖ» (округ 113 – Білокуракинський, Кремінський, Сватівський, Старобільський, Троїцький та Новоайдарський райони).