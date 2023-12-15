В Донецкой области из-за плохой погоды отключилась от электроснабжения более тисячи трансформаторных подстанций

В Донецкой области из-за пролой погоді продолжаются отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросете.

По словам энергетиков, из-за погоды отключилась от электроснабжения 1041 трансформаторная подстанция.

Также обесточены 24 линии 110 кВ и 38 линий 35 кВ. В связи с этим без света остался 91 населенный пункт, а это около 90 тысяч семей.

В ДТЭК добавили, что им удалось возобновить работу 48 трансформаторных подстанций и вернуть свет для 5 тысяч семей в 9 населенных пунктах.

«К сожалению, погода не меняется, отключения продолжаются. В настоящее время над восстановлениями работает 79 бригад наших специалистов, а также коллег из Днепра, Одессы и Киевской области», — отметили энергетики.