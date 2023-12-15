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У Донецькій області через негоду відключилося від електропостачання понад тисячу трансформаторних підстанцій

15 грудня 2023, 17:38

У Донецькій області через негоду відключилося від електропостачання понад тисячу трансформаторних підстанцій

На Донеччині через просту погоду тривають відключення світла. Про це повідомили у ДПЕК Донецькі електромережі.

За словами енергетиків, через погоду відключилася від електропостачання 1041 трансформаторна підстанція.

Також знеструмлено 24 лінії 110 кВ та 38 ліній 35 кВ. У зв'язку з цим без світла залишилося 91 населений пункт, а це близько 90 тисяч сімей.

У ДПЕК додали, що їм вдалося відновити роботу 48 трансформаторних підстанцій та повернути світло для 5 тисяч сімей у 9 населених пунктах.

«На жаль, погода не змінюється, відключення продовжуються. Наразі над відновленням працює 79 бригад наших фахівців, а також колег із Дніпра, Одеси та Київської області», — зазначили енергетики.

 

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