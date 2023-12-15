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Взрывы в Крыму: громко сразу в нескольких населенных пунктах

15 декабря 2023, 21:34

Взрывы в Крыму: громко сразу в нескольких населенных пунктах

В пятницу 15 декабря, во времено оккупированом РФ Крыму прозвучали взрывы. Оккупацонная администрация заявила о работе ПВО.

В тоже время, как сообщают "Крым реалии" противовоздушная оборона сработала между поселком Черноморским и селом Межводное на западном берегу полуострова. Также про работу ПВО сообщали местные жители в сети.

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Позже назначенный РФ псевдо глава оккупированого Крыма Аксенов сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — добавил он.

 

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