Вибухи у Криму: голосно відразу у кількох населених пунктах

У п'ятницю 15 грудня, за часів окупованого РФ Криму пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила про роботу ППО.

Водночас, як повідомляють "Крим реалії", протиповітряна оборона спрацювала між селищем Чорноморським і селом Міжводне на західному березі півострова. Також про роботу ППО повідомляли місцеві жителі у мережі.

Читайте також: У Донецьку знову горить нафтобаза після обстрілу

Пізніше призначений РФ псевдо глава окупованого Криму Аксьонов повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО над морем. За попередньою інформацією, збито одного БПЛА.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на даний момент жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", - додав він.

https://t.me/KrimSegodnya/2156