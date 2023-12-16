ПВО Украины сбило 30 «шахедов»

В ночь на 16 ноября 2023 года Россия атаковала ударными беспилотниками типа «Shahed» с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск, применив 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131», которые оккупанты направили в разные регионы Украины.



Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.



«К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины», — отметили в командовании ВС ВСУ.



В результате боевой работы уничтожены были 30 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.



Напомним, в ночь на 15 декабря 2023 г. противник атаковал Украину ударными беспилотниками типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск Краснодарский край.