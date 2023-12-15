ПВО Украины сбило 14 российских беспилотников

В ночь на 15 декабря 2023 г. противник атаковал Украину ударными беспилотниками типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск Краснодарский край. Про атаку сообщило командование Воздушных сил ВСУ.



«Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей», — отметили в ВС ВСУ.



Напомним, в ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300.



Также вчера оккупационные войска РФ атаковали Хмельницкую область, применив ракеты «Кинжал». Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал по всей Украине.



И фактически через 10 минут случился «прилет» в Хмельницкой области. Еще один «Кинжал» система ПВО сбила в Киевской области.