ППО України збило 30 «шахедів»

У ніч на 16 листопада 2023 року Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Shahed» із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ, застосувавши 31 ударний БПЛА «Shahed-136/131», які окупанти направили до різних регіонів України.



Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.



«До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил оборони України», — зазначили в командуванні ПС ЗСУ.



Внаслідок бойової роботи знищено 30 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.



Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня 2023 р. противник атакував Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край.