Беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области

Власти Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на Дмитриевский и Железногорский районы. По словам губернатора Романа Старовойта, в области есть попадания.



«Повреждены линия электропередачи, компрессорная станция и 8 зданий. В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа», — написал Старовойт своем Telegram.



В местных телеграм-каналах опубликовали видео, на которых зафиксированы взрывы. Напомним, в ночь на 16 ноября 2023 года Россия атаковала ударными беспилотниками типа «Shahed» с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск, применив 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131»