Безпілотники атакували Дмитрівський та Залізногірський райони Курської області

Влада Курської області РФ заявила про атаку безпілотників на Дмитрівський і Залізногірський райони. За словами губернатора Романа Старовойта, в області є влучення.



«Пошкоджено лінію електропередачі, компресорну станцію та 8 будівель. У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК», - написав Старовойт у своєму Telegram.



У місцевих телеграм-каналах опублікували відео, на яких зафіксовано вибухи. Нагадаємо, в ніч на 16 листопада 2023 року Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сіща, Курськ, застосувавши 31 ударний БПЛА «Shahed-136/131»