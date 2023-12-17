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В трех областях России заявили о массовой атаке беспилотников

17 декабря 2023, 08:30

В трех областях России заявили о массовой атаке беспилотников

На территории трех областей Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотных летающих аппаратов. Военные якобы «сбили» более 30 дронов неизвестного происхождения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что жертв после массовой атаки беспилотников на регион нет.

«Сегодня рано утром силы ПВО отбили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — сообщил Голубев.

Напомним, 16 декабря власти Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на Дмитриевский и Железногорский районы. По словам губернатора Романа Старовойта, в области есть попадания.

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