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У трьох областях Росії заявили про масову атаку безпілотників

17 грудня 2023, 08:30

У трьох областях Росії заявили про масову атаку безпілотників

На території трьох областей Російської Федерації було зафіксовано атаки безпілотних літаючих апаратів. Військові нібито «збили» понад 30 дронів невідомого походження. Про це повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що черговими засобами ППО були знищені та перехоплені 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв зазначив, що жертв після масової атаки безпілотників на регіон немає.

«Сьогодні рано-вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська. Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає», — повідомив Голубєв.

Нагадаємо, 16 грудня влада Курської області РФ заявила про атаку безпілотників на Дмитрівський і Залізногірський райони. За словами губернатора Романа Старовойта, в області є влучення.

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